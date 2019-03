Badante ubriaca sequestra per due giorni una coppia di anziani: arrestata

di Luigi Benelli

PESARO - Badante segrega in casa due anziani. Intorno alle 21,30 di giovedì alla centrale è arrivata la chiamata allarmata di un uomo di 49 anni che chiedeva un intervento nella casa dei suoi anziani genitori, pesaresi, di 77 e 73 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la badante, una Ucraina di 42 anni ha rinchiuso in casa i due coniugi anziani per due giorni interi. Si sarebbe scolata una bottiglia di whisky e impedito ai due di chiamare il figlio. L’anziano ci ha provato ma gli è stato requisito il cellulare, poi in un momento di distrazione hanno provato a uscire.