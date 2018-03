Danneggiano l'auto della polizia ma lasciano impronte sulla neve: presi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – I bollenti spiriti, nonostante il gelo. Nella notte tra lunedì e martedì, in pieno Burian, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, quattro studenti, alcuni minorenni, tre ragazzi e una ragazzanon hanno trovato di meglio che vandalizzare le automobili parcheggiate lungo viale Trieste, staccando specchietti e prendendo a calci le portiere, causando vistose bozze e danni alle carrozzerie. Almeno quattro le macchine vandalizzate senza pietà e senza senso. E non hanno avuto timori reverenziali neppure nei confronti di una pantera della Polizia, una Jeep Renegade del reparto prevenzione crimine di Perugia. I ragazzi però, non potevano immaginare che gli agenti erano li vicino, e proprio dal 5° piano dell’hotel Mediterraneo, intorno alla mezzanotte, qualcuno si è accorto che in strada stava succedendo qualcosa di strano è si è affacciato alla finestra preoccupato, per cercare di capire. Da li a poco, gli stessi agenti che dormivano in albergo, sono stati avvisati e si sono precipitati in strada per cogliere sul fatto i vandali. Provvidenziale è stata la neve caduta, che ha dato ai poliziotti una pista da seguire. I quattro infatti, camminando hanno lasciato delle orme sulla strada, orme che gli agenti hanno seguito attentamente fino ad arrivare nei pressi della sfera grande di Pomodoro, dove i quattro vandali, ancora su di giri, stavano cercando di svuotare dei bidoni dell’immondizia direttamente nell’acqua della vasca che circonda il monumento. Immediatamente fermati dagli agenti, sono stati condotti in questura per gli accertamenti del caso e ora dovranno rispondere di danneggiamenti aggravati.