Avvolta nello scotch e gettata nel bidone: salvata gattina di 6 mesi, ora cerca casa

PESARO - Il corpicino avvolto nello scotch e buttato dentro un cassonetto della plastica a Villa Betti: queste le condizioni della povera piccola gattina, di circa 6 mesi, trovata venerdì grazie al suo flebile miagolio, poco prima che arrivasse il camion della nettezza urbana. Fortunatamente, Rosalba, la volontaria di Enpa, è corsa subito a seguito della segnalazione, riuscendo a salvare la gattina appena in tempo.

«Respirava a fatica - racconta Rosalba - aveva zampe e coda immobilizzate dallo scotch, in cui era stata crudelmente avvolta fino al collo. Non sappiamo da quanto fosse lì, ma, appena liberata ha mangiato avidamente». Docile e tranquilla, mentre Rosalba e il marito le toglievano faticosamente tutto lo scotch, sembra una gattina abituata all’uomo, pronta a fare le fusa e a prendere le coccole, nonostante quanto le sia successo. La visita dal veterinario ne ha riscontrato la buona salute, nonostante tutto quello che ha subito.Ora la micia è in cerca di adozione, di una famiglia che sappia accoglierla e ripagarla della brutta esperienza vissuta, che sembra aver già dimenticato. «È straordinariamente affettuosa, - conferma Rosalba - cerca solo coccole». (Info.338.1956789).

