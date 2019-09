«Mi hanno rubato tutti i ricordi, ma ho salvato l'orologio di mia moglie»

di Luigi Benelli

PESARO - Un orologio subacqueo di scarso valore economico, ma dal valore affettivo incommensurabile. È quello che resta dopo una razzia in casa dell’avvocato Mario Giannola, nell’appartamento al quarto piano del condominio di viale della Vittoria. «Era l’orologio che indossava mia moglie Sandra quando è morta – spiega l’avvocato commosso al ricordo – per me ha un valore troppo grande. Il fatto che non l’abbiano preso aumenta ancora di più il suo valore affettivo». Sono le parole di un signore d’altri tempi: Mario Giannola tra l’altro è stato recentemente insignito del premio “Marchigiano dell’anno”, attribuito dal Centro Studi Marche alle personalità che si sono segnalate nei settori cultura, imprenditoria, arte, pubblica.Lo stimato professionista racconta cosa è successo martedì sera. «Stavo rientrando in casa, era già penombra alle 19,30, sul pianerottolo di casa al quarto piano di viale della Vittoria. Ho fatto il gesto automatico di inserire la chiave nella toppa quando mi sono accorto che in realtà la serratura era un buco. Ho pensato a un tentativo di furto e che la porta blindata avesse resistito al lavoro tenace e alacre dei mariuoli. Però a terra non c’erano i resti del metallo della serratura, né dei trucioli del legno. Una cosa molto strana, avevano pulito tutto».