L'avvocato Cristiana Castelletti stroncata da un male incurabile: una folla commossa ai funerali

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - Una folla immensa, questa mattina, 24 dicembre, ha partecipato commossa al funerale dell'avvocato Cristiana Castelletti stroncata a 50 anni da una lunga malattia. Le esequie si sono celebrate nella Chiesa di San Pietro a San Giovanni in Marignano.

Cordoglio per la morte dell'avvocato Cristiana Castelletti



Figlia del maresciallo dei Carabinieri in pensione, Rinaldo Castelletti, appartenente alla sezione Carabinieri in congedo di Rimini, al funerale hanno preso parte tanti commilitoni, il comandante della tenenza di Cattolica con la rappresentanza di due carabinieri, una rappresentanza con bandiera della Anc di Rimini, della Sezione di Morciano-San Clemente e di Cattolica e San Giovanni in Marignano.

Nell'omelia officiata da tre parroci, è stata ricordata la figura dell'avvocato Cristiana Castelletti, come una brava sposa, mamma e professionista di alto morale che ha combattuto la lunga malattia con serenità, fino alla morte avvenuta giovedì. L'avvocato Castelletti era molto conosciuta e stimata anche dai colleghi di Pesaro.