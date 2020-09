​Incidente sulla corsia che porta nell'area di servizio: due morti sull'autostrada A14

PESARO - Tragico schianto nella tarda mattinata sullautostrada A14 Bologna -Taranto, all'altezza del territorio del Comune di Pesaro. Due persone di cui non sono ancora state rese note le generalità hanno perso la vita a all'ingresso dell’area di servizio "Foglia est", sulla corsia nord nel tratto tra Fano e Pesaro in direzione Bologna, in corrispondenza della corsia di decelerazione. Nell’ incidente è rimasta coinvolta un’auto che stando ai primi accertamenti si apprestava a entrare all'interno dell' area di servizio quando ha sbattuto con violenza contro la "cuspide" del guardrail che solitamente dovrebbe servire come protezione.

L'allarme è scattato intorno alle 12.30. Sul luogo o sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Per consentire l’intervento dei soccorsi l’area di servizio è temporaneamente chiusa mentre la circolazione è regolare lungo il tratto. Ultimo aggiornamento: 14:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA