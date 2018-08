Autoerotismo in spiaggia davanti anche a minorenni: un 65enne arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Autoerotismo in spiaggia davanti anche a dei minorenni: pesarese arrestato a RiccioneSi tratta di un 65enne sorpreso a masturbarsi in spiaggia, incurante della vicinanza di diversi bagnanti, tra cui anche alcuni minorenni. I carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico.