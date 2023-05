Autoarticolato in fiamme, l'autista esce dalla galleria e riesce a staccare la motrice

Momenti paura: i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per l’incendio di un autoarticolato che trasportava polietilene a San Martino in Selva Nera lungo la SS 687. L'autista del mezzo pesante è riuscito ad uscire dalla galleria di Lunano e a staccare la motrice che era interessata dalle fiamme. Sul posto è intervenuta la squadra VVF di Macerata Feltria che ha spento l’incendio e messo in sicurezza la motrice.