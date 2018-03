Auto tampona un tir sull'A14: 2 persone ferite estratte dalle lamiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Schianto tra un’auto ed un mezzo pesante lungo la corsia nord dell’autostrada A 14 tra Pesaro e Cattolica a poca distanza dal confine tra la regione Marche e l’Emilia Romagna.Un’Alfa Romeo Giulietta ha tamponato, per cause non del tutto chiare, un autotreno e i due uomini a bordo dell’auto sono rimasti feriti. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Potes, una pattuglia della Polstrada di Fano e una squadra di vigili del fuoco da Pesaro. Sono stati loro su richiesta del 118 ad estrarre il conducente e il passeggero dalla vettura, poi portati all’ospedale di Pesaro. Del tutto incolume il camionista. Il traffico ha subito pochi rallentamenti dal momento che i due mezzi occupavano solo una delle tre corsie.