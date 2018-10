Auto si ribata: paura in A14 In ospedale pure un bambino di un anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ansia e paura per le condizioni di un bambino di un anno rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto lungo autostrada A14. Intorno alle 17.40 un’auto che viaggiava lungo la corsia nord tra Fano e Pesaro si è ribaltata poco prima della galleria di Novilara. All’interno della vettura stava viaggiando una famiglia straniera padre, madre e il figlio di appena 1 anno. Non sono chiare le cause del ribaltamento del mezzo; si ipotizza che ci sia stato un contatto con una seconda vettura che tuttavia ha proseguito il suo viaggio senza fermarsi. Le ferite riportate dalla famiglia non sono particolarmente gravi ma si teme per il piccolo. I coinvolti sono stati tutti portati al pronto soccorso di Pesaro con l’ambulanza. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco e la polizia autostradale.