Pesaro, sfonda la rete e si ribalta con l'auto nel giardino di una casa

PESARO - Forse abbagliato o colpito da un malore non riesce ad affrontare la curva e finisce con l'auto nel giardino di una casa: soccorso dall'eliambulanza.

Si distrae e con l'auto finisce in un giardino

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle ore 13 sulla Strada dei Colli, da Trebbiantico in direzione Pesaro: il conducente 76enne di una Opel, non ha preso la curva ed è andato contro la rete della casa al numero civico 96, catapultando l’auto nel giardino sottostante un paio di metri.

Non sono ancora certe le cause dell’incidente, se un malore o la perdita del controllo dell’auto. I paramedici hanno chiamato l’eliambulanza per il trasporto diretto dell'uomo al trauma center dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare l'uomo e mettere in sicurezza lo scenario dell'incidente.

