L'auto non parte: il micio incastrato nella cinghia resta ferito

PESARO - Apre il cofano dell’auto per controllare un eventuale guasto al motore che non si mette in moto e si accorge che incastrato nella cinghia c’è un gatto. E’ quanto successo ad un automobilista pesarese in via Gargattoli nel centro storico. Girando la chiavetta dell’auto l’uomo ha sentito un rumore strano e il motore che non si accendeva. Una volta sceso a controllare la scoperta. Subito a chiamato i soccorsi e sul posto a liberare il gatto sono arrivati i vigili del fuoco. L’animale, di colore bianco e grigio, risulta gravemente ferito ed è stato subito soccorso da un veterinario dell’Asur.