Auto si ribalta dopo l'incidente e finisce contro i cassonetti dell'immondizia: ferita una ragazza

PESARO - Pauroso schianto in zona mare a Pesaro poco prima delle 11 con un" auto ribaltata in mezzo alla strada e volata contro i cassonetti dell'immondizia.Una giovane donna è rimasta ferita. Lo scontro tra due auto è avvenuto all'altezza dell'incrocio tra i viali Trento e Pola nella zona di Ponente. Si sono urtate un'Alfa Romeo e una Fiat Punto e nell'impatto quest'ultima è volata in mezzo alla carreggiata per diversi metri adagiandosi su un fianco.Sul posto vigili del fuoco, ambulanze del 118 e la polizia locale.

Ultimo aggiornamento: 11:31

