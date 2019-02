Auto incendiata in centro nella notte c'è l'ombra del dolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - L'ombra del dolo per un incendio di auto in una via centrale di Pesaro. Ieri sera poco dopo le 22 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gargattoli, una parallela di via Passeri, per spegnere un incendio che aveva coinvolto parzialmente la facciata di un'abitazione e un'auto parcheggiata lungo la via del centro storico. Successivamente è stata chiamata anche la Volante della Polizia che è intervenuta per appurare la dinamica sospetta dell'accaduto. Sia i vigili del fuoco che i poliziotti hanno compiuto degli accertamenti su un sospetto sacchetto dell'immondizia lasciato appositamente vicino all'auto in sosta. Il timore è che possa essere stato la miccia che ha causato l'incendio e che potesse essere dunque doloso.