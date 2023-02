PESARO Sono quaranta le colonnine di ricarica per le auto elettriche installate in vari punti della città. Ne servirebbero tante di più ammette l’Amministrazione comunale, ma l’assessore con delega alla Mobilità Enzo Belloni, rilancia la palla ai privati, in particolare a imprese e imprenditori, associazioni o semplici cittadini perché scelgano di investire nell’elettrico. Come dire, l’Amministrazione fa quel che può ma non è una sua esclusiva competenza. Il Governo proprio nel gennaio scorso, ha prorogato a fine 2023 il bonus statale con incentivi per l’installazione delle colonnine. Richiama invece il Comune, il consigliere d’opposizione Emanuele Gambini, che ripresentando una precedente mozione, chiede dopo la svolta green annunciata a livello nazionale, la sostituzione delle vecchie auto in uso ai servizi comunali.



Parco mezzi



Dall’ultimo elenco in mano al consigliere, risultano 100 veicoli comunali a benzina fra auto di servizio a disposizione di tecnici o funzionari di Opere Pubbliche, Ambiente, Economato, servizi Educativi o Sociali. Oltre una sessantina sono i veicoli diesel, una decina circa a Gpl e solo un paio ibridi quindi in parte elettrici. «Nell’ultimo anno e mezzo – osserva Gambini – risulta che il Comune si sia dotato di soli cinque veicoli elettrici, di cui tre in uso alla polizia locale e gli altri ai Servizi sociali, mentre tutto il resto del parco mezzi, che conta circa 168 veicoli è rimasto invariato. In elenco ci sono diverse auto con iniziali di targa AH-C-BN-BH, il che significa che si sta parlando di immatricolazioni tra la metà e la fine degli anni ’90.



Cosa manca



«Oltre al controllo elettronico dei varchi e al percorso verso una visione più verde della città sarebbe necessario mettersi in moto per sostituire il parco mezzi. Devono essere per questo previste a bilancio 2023 e per gli anni seguenti risorse per eliminare i veicoli più inquinanti con mezzi elettrici siano auto o scooter ma anche a Gpl o metano. Sono ancora decisamente troppo alti i costi per passare all’elettrico anche per un ente pubblico, ecco perché la sostituzione va a rilento e non è conveniente se si considera la manutenzione dispendiosa per gomme e batterie. Di qui a dieci anni, in prospettiva del 2035 verso la transizione ecologica diventa indispensabile trovare fondi, anche dentro al Pnrr».



La dislocazione



Le stazioni con le colonnine di ricarica sono una ventina in città fra l’Interquartieri, il collegamento con l’autostrada e i quartieri più periferici: le stazioni di ricarica come Enel X di via del Novecento o Be Charge all’interno dell’area di servizio di via Pertini fino a via Togliatti, e in centro via Don Minzoni o via del Monaco. «In tutta la regione Marche – spiega Andrea Poggio – vicedirettore generale Legambiente – ci sono ad oggi 1.046 punti di ricarica pubblica con una buona distribuzione sul litorale e meno nelle aree interne. A fine 2021 dati forniti da Automobile Club italiano erano in circolazione nella provincia di Pesaro appena 513 auto elettriche e 2.072 nella regione. Numeri, che sono saliti di poco nel corso del 2022, se si considera che le auto elettriche in circolazione a livello nazionale sono aumentate solo del 30%». Ultimo dato, la maggior parte delle colonnine di ricarica private nel comprensorio pesarese sono a ricarica lunga dai 15 ai 20 minuti, anche se due colonnine ultra veloci pare che il servizio Mobilità del Comune abbia intenzione di installarle all’Arena.



Le agevolazioni



Restano comunque in vigore nel nostro Comune fino al dicembre 2023 i seguenti incentivi per veicoli elettrici di residenti o società con sede legale nel Comune di Pesaro: gratuità della sosta nei parcheggi a pagamento su strada e sosta gratuita a rotazione (12 ore di sosta massima) nel parcheggio Curvone e Centro Direzionale Benelli nei giorni e negli orari prestabiliti, tariffa ridotta del 50% per abbonarsi nei parcheggi: Porta Ovest, Tribunale, Marsala, Curvone, Benelli, Residenze al Porto. Mentre per i veicoli ibridi è prevista una gratuità della sosta nel parcheggio Curvone e Centro Benelli per un periodo massimo di 7 giorni consecutivi per ogni anno.