L'auto cappotta, esce di strada, sfonda la porta e piomba sui tavoli del bar

PESARO - Esce di strada con l’auto e sfonda con il mezzo la vetrata del Crazy Cafè a Colombarone. E’ successo in corrispondenza della prima rotatoria lungo la statale 16. Il conducente è rimasto per fortuna illeso ma il locale ha riportato diversi danni anche ingenti tanto che i gestori hanno dovuto chiuderlo. Riaprirà nei prossimi giorni ma ancora non c’è una data sicura in quanto i danni alla struttura ci sono stati. Eccome. Tra l’altro il tratto è già stato teatro di tragici incidenti e balzi di corsia: l’ultimo nel giugno scorso con tre vittime. Una situazione di pericolosità, quella tra le Siligate e Colombarone, che resta all’ordine del giorno.Nell’incidente di mercoledì l’auto è uscita di strada capottandosi per schiantarsi nella piazzola del bar spaccando la vetrata d’ingresso. «L’ultimo schianto non fa altro che confermare le criticità di un tratto dell’Adriatica dove si viaggia ben oltre i limiti di velocità» commentano i due giovani titolari del Crazy Cafè. Proseguono: «L’incidente ha provocato danni piuttosto importanti fra l’ingresso e la vetrata del bar per l’auto che ci è piombata addosso, non sapremo ancora quando riaprire. Cosa ancora più grave se l’incidente fosse avvenuto in pieno giorno, magari alla presenza di clienti seduti al tavolo?