L'auto col cambio automatico non si ferma dopo l'urto e abbatte un albero

PESARO - L'auto con il cambio automatico non si ferma dopo l'urto, ne colpisce un'altra e alla fine centra un albero e lo abbatte. Un incidente spettacolare, ma per fortuna senza grosse conseguenze per le persone coinvolte, è avvenuto questa mattina nella zona mare nell'incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Battisti. Per cause ancora al vaglio della Polizia loacle, intorno alle 12, si sono scontrate una Kia Sorrento ed una Grand Cherokee condotta da due donne. Dopo l'urto la Kia, con il cambio automatico, non si è fermata, ma ha colpito un'altra auto in sosta e poi un albero abbattendolo. La signora alla guida è stata scoorsa da un'ambulanza del 118, ma per fortuna non ha riportato gravi lesioni.