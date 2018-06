Auto abbatte lo scooter: donna â€‹d'urgenza a Torrette con un trauma cranico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Un grave incidente è avvenuto poco dopo le 13 sulla Statale 16 a Pesaro: una donna con un trauma cranico portata in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.Lo schianto è avvenuto lungo lo Statale Adriatica nella zona delle caserme dei vigili del fuoco e dei carabinieri in un momento di traffico molto congestionato. Per cause ancora al vaglio dei vigili urbani, un’auto ha abbattuto uno scooter su cui viaggiava una donna 50enne, scaraventandola violentemente a terra. Immediati i soccorsi, con gli operatori del 118 che, constatate le condizioni della donna che perdeva sangue da un orecchio, hanno deciso per il trasporto d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.