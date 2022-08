PESARO - «Vicini al tutto esaurito negli alberghi per il periodo clou di agosto. Ma un 10% sceglie bed and breakfast e appartamenti. Stranieri? Stiamo assistendo a un graduale ritorno,praticamente sono il 20% dei turisti totali. Il maxi casco di Valentino è una grande attrazioneper gli ospiti, il prossimo anno auspichiamo a questo punto anche una nuova piazza a Levante», dice Costantini.

Entra nel vivo la stagione turistica con l’inizio del mese di agosto. Il presidente degli albergatori di Pesaro Paolo Costantini traccia un primo bilancio positivo, anche alla luce delle prenotazioni delle prossime due settimane, fino al periodo ferragostano. «L’estate - argomenta - sta andando bene, abbiamo prenotazioni nelle nostre strutture, siamo molto soddisfatti sul fronte dell’accoglienza. C’è un bel programma di intrattenimento e constatiamo che c’è sempre un bel pubblico nelle serate animate dalla nostra associazione e dal Comune, che quest’anno si dividono tra piazzale della Libertà e piazzale D’Annunzio. Iniziative sempre piene di gente, vediamo che le persone hanno voglia di divertirsi. Speriamo di concludere al meglio questa stagione che comunque sta proseguendo bene». Alberghi da full out per agosto? «Non siamo ancora al tutto esaurito ma abbiamo una buona percentuale di presenza che contiamo di far lievitare a stretto giro di posta - rileva ancora Costantini - Soprattutto torniamo a sentir parlare straniero: siamo nell’ottica di un 20% di presenze che vengono dall’estero. Sono ospiti tedeschi, ma anche svizzeri e del Nord Europa».

E si aspettano i melomani del Rof che inizia il 9 agosto, molti dall’estero. Inoltre è ormai consolidata la tendenza: i turisti prediligono anche l’extra-alberghiero, ricercando appartamenti bed and breakfast. «Stimiamo puntalizza Costantini - che un 10% di vacanzieri a Pesaro si è spostato verso queste strutture. A noi l’onere e l’onore di migliorare i nostri servizi e strutture per invertire il trend, però siamo comunque soddisfatti dell’andamento». Tra i punti di maggior attrazione della zona mare, da un paio di settimana c’è proprio piazzale D’Annunzio, dove è stato posizionato il maxi-casco dedicato a Valentino Rossi, inaugurato proprio dal nove volte campione del mondo. «E’ stata una cosa quasi inattesa - riferisce il presidente Apa - non pensavamo che quotidianamente ci fosse un’affluenza così elevata, dalla mattina presto fino alla sera si vedono curiosi, ammiratori di Valentino, motociclisti, a fotografare il casco e farsi i selfie con quest’opera. Puntiamo molto a riqualificare quest’area, che diventa strategica per tutta la zona levante del lungomare pesarese. Quest’anno il casco, il prossimo anno speriamo di poter rifare la piazza».

Da Pesaro ci si sposta a Gabicce, località rivierasca per eccellenza. «Benino la stagione turistica fino a questo momento, per agosto ci aspettiamo il pienone. Ma abbiamo il solito problema della carenza di personale, una spina nel fianco». Il presidente del gruppo Albergatori Multiservizi di Gabicce Mare Angelo Serra dice che «i conti si faranno alla fine, ma finora la stagione non è certo andata male. Ma non possiamo dire nemmeno che sta andando benone, mi accontenterei di un benino - incalza Serra - Siamo fiduciosi per il mese di agosto, ci sono abbastanza prenotazioni, aspettiamo il pienone, ma abbiamo il solito problema». Quale? «La carenza di personale - risponde il presidente degli albergatori gabiccesi - oggi trovare dipendenti per gli hotel, i ristoranti, è diventato sempre più difficile. E questa è la nostra spina nel fianco, che abbiamo in continuazione».

Il sindaco di Gabicce Domenico Pascuzzi si dice «soddisfatto della stagione estiva finora. Ci sono stati grandi eventi, vedi Disco Diva Festival e nello scorso weekend l’Rds Summer Festival. Stiamo portando avanti una stagione di iniziative molto importanti. L’evento legato a Rds - continua Pascuzzi - ha dato grande visibilità a Gabicce, siamo stati selezionati tra sei località in Italia, e non è una cosa da poco. Anche in questo caso, la strategia vincente è stata quella di condividere questo evento e in collaborazione si sono raggiunti questi importanti successi. I turisti non mancano e penso che siano soddisfatti anche tutti gli operatori turistici» conclude il primo cittadino di Gabicce.