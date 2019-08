Aumentano i casi di meningite virale: «Occhio a zanzare e zecche»

di Luigi Benelli

PESARO - Oltre venti casi di meningiti in questa estate. Un aumento rispetto agli altri anni. Si tratta di meningiti virali, causate da vettori come insetti (vedi zanzara tigre), non batteriche. Dunque sono le forme più lievi e non contagiose. Il dipartimento prevenzione dell’Asur Area Vasta 1 sta monitorando i casi e gli accessi alle strutture. Il dirigente Marco Monaldi traccia il quadro della situazione.«In queste settimane in Italia, nelle Marche e a Pesaro, stiamo registrando un aumento di meningiti con o senza concomitante quadro encefalitico, che hanno probabilmente tutte un comune denominatore, ovvero una probabilissima genesi virale. In estate non è un fenomeno strano, infatti l’aumentata presenza di vettori di arbovirus come zecche e zanzare, specie da maggio a settembre, rende ragione del fenomeno».