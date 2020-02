Pesaro, pipì al parco davanti a bimbi e mamme, ha il permesso scaduto: sarà espulso

PESARO - Al parco Miralfiore i carabinieri di Pesaro e quelli del Sio, la Squadra di intervento operativo stanno attenzionando il parco come accade molto spesso negli ultimi mesi. L’obiettivo è quello di intercettare gli spacciatori o recuperare la droga che nascondono sotto terra o tra gli arbusti per evitare di essere presi con la roba addosso.

Ma l’altra mattina il problema non sono state solo le sostanze stupefacenti, ma tutt’altro. Un nigeriano di 22 anni si è avvicinato all’area giochi dei bimbi e ha iniziato a urinare come se niente fosse. La scena è stata vista dalle mamme scandalizzate, ma anche dai carabinieri che sono immediatamente intervenuti per fermare il giovane. Un gesto contrario alla morale, aggravato dal fatto di averlo commesso davanti a dei bambini. I militari hanno subito identificato il nigeriano e la sua situazione è risultata tutt’altro che pulita. Aveva il permesso di soggiorno scaduto, ma soprattutto dei precedenti per spaccio. I carabinieri lo hanno segnalato per atti osceni in luogo pubblico. Ora infatti rischia anche l’espulsione dal territorio italiano per il permesso scaduto, situazione complicata da questo episodio.

