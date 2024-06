PESARO Una giunta uscente rieletta in toto se non blinda, almeno mura il prossimo esecutivo del neo sindaco Andrea Biancani. Il politichese la definisce continuità ma la realtà si avvicina di più al copia e incolla. Perché la nomina di tutti gli assessori uscenti (fatta salva la sacrosanta libertà di scelta del primo cittadino) tra accordi pre-elettorali, questioni di coscienza, faccende di buon vicinato pare un’eventualità concreta.

I già notori assi cartesiani predicati in campagna elettorale da Biancani, ogni volta in cui ha parlato della sua possibile squadra, sono i consensi ottenuti dai candidati e il riequilibrio di genere. Se non fosse per le variabili Sara Mengucci e Luca Pandolfi, la sua giunta sarebbe già fatta. Nutrita la Repubblica delle donne dalla quale mister preferenze non potrà prescindere a partire da Mila Della Dora, la più votata con 766 voti, tallonata da Camilla Murgia (753) e appunto Sara Mengucci, 558 preferenze.

La lettura

E uscendo dalla logica dei numeri a favore di quella della politica i consensi ottenuti da Mengucci hanno un peso specifico diverso rispetto a chi ha preso la rincorsa dalla poltrona di assessore. Meno eclatanti i risultati ottenuti da Francesca Frenquellucci (141 voti) e Maria Rosa Conti (180) ma la pentastellata, coraggiosa pioniera del campo largo, dovrà essere premiata e fare a meno della rappresentanza verde e di sinistra incarnata da Conti è un altro esercizio precluso al neo sindaco. Ciò che rende variabile il ruolo di Sara Mengucci sono i 729 voti portati a casa da Andrea Nobili, come lei in quota Villa Fastiggi. Per quanto Mengucci non possa propriamente dirsi espressione di San Pietro in Calibano se non per il fatto che, nel tentativo di sbaragliare il campo di contesa tra Vimini e Biancani, Villa Fastiggi la propose come candidata sindaco richiedendo le primarie. Quindi la faccenda è complicata.

La variante al maschile riguarda invece Luca Pandolfi (deluso dai suoi 434 voti, fuori dai radar dei festeggiamenti di lunedì) secondo solo a Riccardo Pozzi (802 voti) ai quali si aggiungono il già annunciato assessore alla Cultura e al Turismo Daniele Vimini (anche in odor di vicesindaco ma su questo Biancani non si è sbilanciato) Enzo Belloni (così al suo quarto mandato) e Marco Perugini con un quarto posto nella lista del Pd che lo tiene in pole position però dopo aver interpretato il ruolo di presidente del consiglio comunale in modo pericolosamente efficace e innovativo.

Un ruolo (non certo di assessore) andrà però garantito anche all’unico eletto della lista Il Faro, Stefano Donini. Nella passata legislatura a Stefano Mariani, consigliere eletto nelle fila della stesa civica fu affidato il ruolo di presidente dell’Ente Parco del San Bartolo.



In una giunta di 9 assessori (sarebbe praticabile anche l’opzione 10 ma al momento non è frequentata) la griglia composta da 6 uomini e 5 donne contiene due nomi di troppo. Il politically correct potrebbe suggerire un sacrificio bipartisan per portare a una giunta con 5 uomini e 4 donne ma è solo una ipotesi.



Modifiche a scalare



L’entrata in giunta di questi consiglieri eletti modificherà l’assetto del consiglio comunale decretato dalle urne, per quanto riguarda la parte dell’emiciclo del centrosinistra, prevedendo come minimo lo scorrimento di nove eletti. Una realtà che presenta due ulteriori (subito risolvibili) incognite.



Infatti tra i pari merito delle liste a sostegno di Andrea Biancani ce ne sono quattro in odor di consiglio comunale. Nella lista di Belloni hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze Giorgia Leonardi e Mauro Mosconi (144 voti) mentre nella lista di Biancani, Thomas Nobili e Letizia Rocchi (210). Casi in cui è il cognome a segnare il destino. La norma infatti prevede che venga premiato l’ordine di iscrizione alla lista ovvero l’ordine alfabetico. Per cui in sala d’attesa per entrare in piazza del Popolo al civico 1 siedono Giorgia Leonardi e Thomas Nobili. Regola per la quale esce di scena uno storico personaggio come Mauro Mosconi di recente entrato a gamba tesa nella vicenda del nuovo ospedale presentando un esposto alla Procura contro il progetto di edificazione a Muraglia che ha definito elemento di grave rischio urbanistico e ambientale. Scatta intanto il giorno della festa: questa sera alle 19 in piazzale della Libertà Andrea Biancani sindaco di Pesaro e Matteo Ricci europarlamentare, ringrazieranno tutti coloro che li hanno sostenuti.