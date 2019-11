Pesaro, l'assessore-poliziotto bracca le due truffatrici false sorde e le costringe alla fuga

PESARO - L’assessore è in centro per partecipare alla seduta pomeridiana del consiglio comunale ma nel frattempo sgama due false sorde che chiedono soldi ai passanti, fa in tempo ad avvertire la polizia municipale e a tallonarle per cercare di bloccarle. E’ successo ieri pomeriggio poco prima delle 17. Protagonista l’assessore all’Opratività Enzo Belloni più che mai compreso nel suo ruolo.

L’amministratore si stava recando in Comune dove a breve sarebbe iniziata la seduta consiliare quando, passando nei pressi di via Castelfidardo, la sua attenzione si è indirizzata su due giovani donne che stavano fermando dei passanti chiedendo loro dei soldi per una fantomatica associazione che aiuta le persone con disabilità: nella fattispecie i sordi. E loro stesse con biglietti e gesti spiegavano che erano sorde. Tra l’altro, a detta dell’assessore, le richieste di denaro avvenivano con modi piuttosto pressanti e invadenti. Per questo, non visto, ha iniziato a tenerle d’occhio, finchè non si è reso conto che le due ci sentivano benissimo e che era tutto un bluff per carpire la buona fede dei passanti. A questo punto non ci ha pensato due volte: ha telefonato alla polizia locale chiedendo di inviare una pattuglia nella zona del centro storico attorno a piazzale Innocenti. E si è messo a seguirle nei loro spostamenti tallonandole per cercare di fermarle. Di più: mentre le controllava e chiamava la polizia, ha postato il video in diretta sulla sua pagina social. Belloni ha pedinato le due - che forse avevano fiutato qualcosa - fino a piazzale Innocenti quando in tutta fretta sono salite su un’auto che è partita a gran velocità imboccando la statale 16 diretta verso sud.

