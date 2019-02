L'aspettano a scuola ma non arriva: ​insegnante trovata morta in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Era attesa a scuola, questa mattina, per le lezioni; ma non è mai arrivata: insegnante 64enne trovata morta in casa.L'allarme è partito dalla scuola media Leopardi: impossibile rintracciare quella professoressa di Italiano. Sono stati i vigili del fuoco, insieme ai vigili urbani ed ai sanitari del 118, a fare la tragica scoperta: la donna era morta sul divano di casa sua. Nessun dubbio sulle cause naturali del decesso, la salma è già stata messa a disposizione dei familiari.