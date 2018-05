Arrivano i riforzi per i vigili urbani: sei nuovi agenti per l'estate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - In arrivo anche per questa stagione, i vigili urbani stagionali. Ad annunciarlo è il comandante Gianni Galdenzi, in risposta alle richieste arrivate dalle parti sociali e dalle Rsu interne per il potenziamento dell’organico. Resta però da approfondire il nodo della rimodulazione del personale in forza al comando e nei presidi dell’Unione di Comuni.In particolare i sindacati chiedono che venga potenziato non solo l’organico dei vigili ma anche che venga previsto un riordino del personale per i servizi informatici in capo all’Unione. «Le assunzioni estive vengono confermate e stiamo già avviando le procedure – così entra nel merito il comandante Galdenzi – nel dettaglio, verranno assunti complessivamente 6 agenti per un periodo di cinque mesi. Procederemo con le assunzioni dai primi del mese di giugno». Lo scorso anno i vigili stagionali erano cinque. « Non sono state ancora definite nello specifico le funzioni che assumeranno i vigili stagionali – prosegue Galdenzi – ma quasi tutti saranno impiegati per i controlli della zona mare, dando così respiro all’impegno del personale del comando impegnato su altri fronti e servizi».