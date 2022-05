Arriva in supercar per rifornire la città di cocaina: preso dalla Polizia il pusher pendolare

PESARO - Il suo via vai tra la provincia di Rimini e Pesaro aveva destato sospetti che si sono rivelati fondati: arrestato dalla polizia un pusher 40enne albanese che raggiungeva la cità in supercar per smerciare cocaina.

L’operazione ha consentito agli agenti della Squadra Mobile di Pesaro di trarre in arresto un 40enne albanese, residente nella vicina provincia di Rimini, che per i suoi traffici aveva scelto la piazza pesarese, raggiungendola quasi ogni giorno allo scopo di soddisfare la sua clientela. Per tale motivo i poliziotti predisponevano un mirato servizio per il pomeriggio di ieri, poco prima del classico aperitivo di apertura del weekend, monitorando l’arrivo in questa città del succitato 40enne, alla guida della sua autovettura, pedinandolo e poi sottoponendolo a un controllo nel momento in cui si trovava fermo, presumibilmente in attesa di un cliente. Le fasi del blocco dell’auto venivano coordinate e condotte con estrema con precisione, allo scopo di evitare che l’uomo approfittasse della potenza del suo veicolo (con motore da 200 cavalli) per tentare la fuga.

La successiva perquisizione portava al rinvenimento e sequestro di quasi 40 grammi di cocaina, suddivisa in dosi da 1, da 2,5 e da 5 grammi, al fine di soddisfare le richieste dei clienti, da quelli meno abbienti che quelli in grado di spendere cifre più elevate. È stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

