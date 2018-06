Arrestato mentre spaccia dosi â€‹di cocaina: il bar ora rischia la chiusura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Spacciava la droga al bar, arrestato in flagranza di reato. Ora anche il bar rischia un periodo di chiusura. Blitz della squadra mobile nel primo pomeriggio al bar all’angolo tra via Flaminia e via Fratti. I poliziotti, a seguito di un’indagine, hanno incastrato un 50enne, intento a cedere stupefacente.Addosso gli sono stati trovati ben 16 dosi di cocaina. Per un valore di oltre un migliaio d’euro. Tutto si è consumato in pochi istanti e l’uomo è stato condotto in Questura per accertamenti e approfondimenti sull’approvvigionamento della cocaina. A questo punto la Questura sta valutando anche se prendere provvedimenti nei confronti dell’esercizio pubblico.