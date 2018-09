Arrestato con l'hashish pronto da spacciare agli studenti delle scuole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Droga probabilmente destinata alle scuole. Un quantitativo di hashish tolto dalla piazza di spaccio locale. I carabinieri delle stazioni di Tavoleto e Montecchio hanno arrestato un 37enne residente a Borgo Massano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Un’operazione iniziata alla fine dello scorso anno scolastico, quando i militari hanno notato gli strani movimenti dell’uomo, visto anche vicino ad alcuni istituti scolastici di Tavullia, Pesaro, Urbino e alcune aree interne della provincia. I carabinieri sono intervenuti l’altra notte, intorno alle 22. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 177 grammi di hashish, materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente, bilancini di precisione e 190 euro, provento dello spaccio. Il 37enne aveva nascosto tutto in un sottofondo di un mobile, ma i militari che già sapevano dove cercare viste le minuziose indagini.