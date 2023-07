PESARO - Se ne andrà con tutti gli onori riservati agli ex presidenti del Consiglio, e anche di più. Non solo i funerali di Stato, che saranno celebrati questa mattina alle 11 a Roma, nella basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur, ma per Arnaldo Forlani - l’ex premier e segretario della Dc morto giovedì sera a 97 anni nella sua residenza romana - la presidenza del Consiglio dei ministri ha deciso anche di proclamare anche il lutto nazionale. Oltre alle esequie di Stato, previste in automatico per le personalità che hanno ricoperto l’incarico di capo di governo, per Forlani Palazzo Chigi ha disposto anche il lutto nazionale e da sabato a oggi, giorno dei funerali, dovevano essere esposte «a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero».

APPROFONDIMENTI L'INTESA Sergio Schiavoni e lo stoccafisso portato da Ancona a Roma: «La nostra amicizia sopravvissuta a tutto» LE TESTIMONIANZE Da Giannotti a Belfatto, da Tornati a Ricci, il riconoscimento di statista: «Il nostro leader nazionale» L’INTERVISTA Francesco Merloni: «Forlani, il vero erede di De Gasperi. Era innamorato delle Marche» IL DECANO DELLA PRIMA REPUBBLICA Forlani, l’illusione ottica del potere. Dalla gavetta a Pesaro a leader nazionale, una carriera sulla capacità di temperare i giudizi LA SCOMPARSA Morte Forlani, cordoglio bipartisan della politica locale. Funerale il 10 luglio a Roma: deciso il lutto nazionale IL LUTTO Addio Arnaldo Forlani, decano della Prima Repubblica: l'ex leader Dc morto ieri a 97 anni. Da sempre legato a Pesaro LA SCOMPARSA Morto Arnaldo Forlani, aveva 97 anni: segretario Dc e primo ministro. Era nato a Pesaro



Ai funerali è annunciata la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dovrebbe partecipare anche la premier Giorgia Meloni. Attesi tanti amici dalle Marche, che avranno poi la possibilità di ricordare Arnaldo Forlani in una commemorazione religiosa che dovrebbe tenersi a Pesaro nella seconda metà di agosto, mentre la sua città d’origine sta organizzando anche un consiglio comunale per tributargli un omaggio.



Le origini



E proprio dalle Marche - dove Forlani era nato a Pesaro nel 1925, si era laureato a Urbino in Giurisprudenza e aveva iniziato la sua carriera politica nel ‘48 come segretario provinciale della Dc pesarese - continuano ad arrivare da giovedì scorso ricordi e messaggi di cordoglio bipartisan.



«Forlani è stato figura centrale della Prima Repubblica - lo ricordava su Twitter all’indomani della scomparsa Irene Manzi, deputata marchigiana del Pd e componente della segreteria nazionale. - Un cattolico democratico che si è dedicato all’impegno politico con dedizione e che è sempre rimasto legato alle sue Marche. Un protagonista della storia politica del Paese». Arnaldo Forlani, ricorda il deputato di Fdi Antonio Baldelli, ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo e alla modernizzazione delle Marche, anche dal punto di vista infrastrutturale. «Fu proprio lui a inaugurare il primo tratto marchigiano della E78 Fano-Grosseto - prosegue Baledelli -. Un uomo sobrio e umile, cattolico e democratico che ha saputo parlare con tutti. Non ha mai dimenticato le sue origini ed il suo territorio al quale è sempre rimasto vicino».



«L’Italia e le Marche tutte - per il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Carlo Ciccioli - perdono un protagonista della storia politica nazionale che ha saputo interpretare il sentire della gente, garantendo equilibrio, competenza, professionalità e senso di appartenenza».