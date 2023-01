PESARO - Arianna Orazi ha 21 anni, è pesarese e guadagna dai 6mila ai 30mila euro al mese producendo video e foto per Onlyfans. Fino all’anno scorso era «impiegata amministrativa precaria in un’azienda di Pesaro - racconta -. Guadagnavo tra gli 800 e 1200 euro al mese». Poi? «Volevano rinnovarmi il contratto ma, una settimana dopo aver aperto il mio canale su Onlyfans, ci hanno ripensato e mi sono ritrovata senza lavoro. Non me l’hanno detto esplicitamente ma ho facilmente capito la motivazione». Tradotto: qualcuno, forse, aveva visto quello che pubblicava sulla piattaforma (che offre intrattenimento a pagamento per adulti) e ha pensato che mal si conciliasse con l’azienda.

APPROFONDIMENTI IL BUSINESS L'ex calciatore marchigiano svela i guadagni su Onlyfans: «Produco anche dei video su richiesta: mi pagano 25 dollari al minuto»

Così, 8 mesi fa, Arianna ha deciso di prendere in mano il filo della propria vita: fare di Onlyfans il lavoro principale e trasferirsi alle Canarie.



«Ho 21 anni: voglio un futuro»



«Per questo tipo di attività credo che l’Italia sia ancora molto bigotta e ipocrita - sottolinea -. La vita di prima mi piaceva ma non era soddisfacente: volevo spiegare le ali, prendere affitto da sola, conoscere gente, diventare autonoma ed essere economicamente tranquilla. Ho visto quella che mi sembrava un’opportunità e tale si è rivelata. È stato l’inizio di un nuovo meraviglioso capitolo della mia vita, responsabilità, autonomia, viaggi, esperienze e lavoro». A Pesaro ha lasciato famiglia («Era di un pensiero diverso dal mio, come mi aspettavo… All’inizio è stato comprensibilmente difficile ma ora tutto va per il meglio») e amici ma «non mi sentivo legata a null’altro». Un mese fa ha compiuto 21 anni.

«Ho il diploma di scuola superiore Itet Bramante Genga e un attestato di organizzatrice eventi pubblici e privati, fiere e convegni. In passato non avevo mai svolto attività, di nessun tipo, davanti a una videocamera». La scintilla è scattata quando ha visto un video di una ragazza che con Onlyfans incassava 10mila euro al mese «perché aveva un cliente che voleva che si versasse del latte addosso. Questo video - spiega Arianna - mi ha lasciato molta curiosità ed è rimasto impresso nella mia mente. Poi lo scorso maggio ho iniziato per gioco e curiosità con delle semplici foto in intimo come se ne possono vedere continuamente su tantissimi profili social (evidentemente già troppo per il suo precedente ambiente di lavoro, ndr). In un solo weekend ho totalizzato quanto guadagnavo in un mese».

Ora vive alle Canarie dove «ci sono altre italiane che lavorano su Onlyfans», in questa nuova e particolare fuga di corpi dall’Italia visto che lì, da anni, vivono anche 20mila pensionati italiani che pagano solo il 15% di tasse.

«I miei clienti sono principalmente italiani ma ho un discreto seguito anche dall’America e, nell’ultimo mese, anche dalla Francia - racconta -. Voglio spingermi sempre di più nel mercato internazionale. Con i clienti, che vanno dai 18 ai 45 anni circa, si instaura una relazione virtuale, solo in video. Voglio fare bene il mio lavoro e curo il rapporto con loro: sono trasparente e disponibile».

La bellezza di Arianna è acqua e sapone. Se la forza di Onlyfans è quella di mettere in contatto diretto chi produce contenuti e l’utente (a costo di alzare costantemente l’asticella della censura), lei probabilmente incarna la figura della ragazza della porta accanto. «So di essere una bella ragazza. Facilmente ricevo messaggi di approccio - spiega -. Mi è sempre piaciuta l’idea di fare la fotomodella per cui ho fatto due considerazioni e ho pensato che questo lavoro potesse essere uno strumento per ottenere una discreta liquidità in un certo periodo di tempo permettendomi di creare qualcosa per il mio prossimo futuro, un’opportunità per fare poi la fotomodella o hostess ad eventi, fare nuove conoscenze nell’ambiente del lavoro che mi interessa, per visibilità, perché mi permette di viaggiare e non avere un posto fisso ma di essere in continuo cambiamento. Le Canarie? Mi piace il posto, mare, caldo tutto l’anno e le lingue. Qui organizzo le mie giornate e lavoro».



«Italia bigotta e ipocrita»



Giovane ma determinata. «Non ho un partner e i miei affari li gestisco io. Ex colleghi, amici, conoscenti e famiglia sono a conoscenza del fatto che abbia un canale su Onlyfans ma non so se poi qualcuno di loro abbia visto i miei video a pagamento. Molestie? No, solo persone che tentano un approccio sui vari social in cui sono presente: Instagram, Twitter, tiktok e LinkedIn». Così, mentre in Italia a 21 anni si rimbalza tra lavori precari e disoccupazione, Arianna ogni giorno guadagna «dai 200/300 ai 500/1000 euro. Dipende dai giorni e dai mesi». Ma a che prezzo morale? «Non ho questo timore, anche perché fuori dall’Italia è la cosa più normale del mondo: tantissime ragazze lo fanno come lavoro per pagarsi ad esempio il college. Il mio limite? Non faccio incontri con i clienti, il rapporto resta sempre virtuale».