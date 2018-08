Aprono la porta con la tessera â€‹ e fanno il pieno di soldi e gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Basta una semplice tessera plastificata per forzare l’ingresso di una porta se questa non viene chiusa a doppia mandata o se non è blindata. Un trucchetto che conoscono molto bene gli scassinatori e spesso a farne le spese sono proprio gli ignari proprietari degli appartamenti visitati.Come è successo pochi giorni fa in via Mazzini, nel cuore del centro storico, dove il furto si è consumato a metà mattinata, intorno alle 11. Nell’appartamento non c’era nessuno e i ladri hanno avuto gioco facile perchè la porta non era stata chiusa a più mandate e con la tessera sono riusciti ad entrare all’interno alla ricerca di oro, gioielli e denaro e altri oggetti di valore. In particolare sembra che i ladri abbiano rubato soprattutto dell’oro. Al proprietario non è restato altro da fare che allertare le forze dell’ordine di quanto accaduto e sporgere denuncia.