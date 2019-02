Appiccò un incendio: Rom ​trovato e arrestato nel campo nomadi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – E’ stato condannato per un incendio doloso appiccato a Pesaro, arrestato in un campo nomadi romagnolo.Nel pomeriggio del 12 febbraio i Carabinieri della Stazione di Viserba, nel corso di un controllo al campo nomadi sito in via Islanda rintracciavano L.G., classe 1977, residente a Forlimpopoli (FC), di fatto senza una fissa dimora, il quale all’esito degli accertamenti è risultato gravato da un’ordinanza di carcerazione emessa dall’A.G. di Pesaro. Il Rom deve scontare in carcere la pena di un anni, 8 mesi e 16 giorni 16 di reclusione poiché giudicato responsabile del reato d’incendio doloso in concorso. L’arrestato, una volta espletate le formalità di rito, è stato accompagnato al carcere di Rimini.