Appalto per i trasporti sanitari vinto dalla coop di Pesaro: il dirigente sanitario accusato di corruzione

PESARO - L'affidamento del trasporto sanitario alla cooperativa sociale di Pesaro "First Aid One" rischia di costare caro a Michele Brait, direttore generale dell'Asst di Pavia (l'Azienda che gestisce gli ospedali presenti sul territorio provinciale)

Brait è infatti indagato dalla Procura di Pavia con le ipotesi di reato di corruzione, frode nelle pubbliche forniture e turbata libertà degli incanti. I finanzieri di Vigevano hanno acquisito nella sede Asst i documenti relativi all'appalto del 2017 per un valore di 2,2 milioni di euro. L' appalto era stato vinto dalla First Aid One, unica partecipante al bando dopo la rinuncia della Croce Rossa e di altre associazioni.

