Appalti per le ambulanze truccati a Pavia: nei guai una cooperativa di Pesaro, sequestro milionario

PESARO - Appalti per le ambulanze truccati a Pavia (ma nel mirino ci sono anche altre gare, tra cui una ad Ancona), nei guai anche una cooperativa, la First Aid, con sede a Pesaro. La Procura di Pavia ha notificato 13

avvisi di chiusura della indagini: i destinatari sono ex dirigenti dell'Azienada sanitaria di Pavia e amministratori della First Aid. L'inchiesta aveva già portato, nel marzo del 2021, a 4 arresti, perquisizioni e sequestri in Lombardia, Marche, Lazio e Sicilia,

L'indagine della Finanza «ha permesso - si legge in una nota della Procura pavese - di individuare diverse gare d'appalto per l'affidamento di servizi di trasporto in ambulanza, in diverse parti del territorio nazionale, tra cui Pavia, Roma, Milano, Perugia, Ancona, Pescara, Napoli e Vimercate, turbate mediante impiego di mezzi fraudolenti, in relazione alle quali sono state altresì accertate molteplici frodi nell'esecuzione del servizio pubblico». Diversi i reati contestati agli indagati, su tutti l'associazione a delinquere per commetere altri delitti: turbativa d'asta, frodi nelle pubbliche forniture, caporalato e reati fiscali. Già nella prima fase dell'inchiesta la Procura pavese aveva ordinato il sequestro «dell'intero compendio aziendale della cooperativa, il cui patrimonio è di circa 5 milioni di euro, oltrechè il sequestro per equivalente di circa 200mila euro in capo ai caporali». Il giro d'affari degli appalti truccati si aggira sugli 11 milioni di euro.