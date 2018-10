Appalti e mazzette sospeso il funzionario: «Indagine ancora lunga»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Sospeso dal servizio Renato Dini, il 49enne, geometra, funzionario dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro,che vede indagata anche la moglie insieme ad altri imprenditori. L’uomo, residente a Borgo Pace, è accusato di “induzione indebita e turbata libertà degli incanti”, in sostanza avrebbe pilotato degli appalti per favorire imprenditori in cambio di favori. Un indagine complessa ma anche non è ancora conclusa.«Il lavoro degli inquirenti sarà ancora molto lungo - spiega il procuratore capo di Urbino, Andrea Boni - Altri accertamenti saranno eseguiti con le perquisizioni e i sequestri di pc e cellulari delle persone e ditte coinvolte e ci aspettiamo risultati probanti». Ieri si è tenuta presso la sede dell’Unione Montana Alta valle del Metauro la riunione dei sindaci. E’ stato adottato il provvedimento di sospensione dal servizio del funzionario.