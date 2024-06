PESARO - A due anni dalla prima visita, subito dopo il magnifico restauro, Palazzo Perticari Signoretti ha aperto ieri ufficialmente le sue porte alla cittadinanza con una doppia cerimonia.

Doppia Cerimonia

La prima parte si è svolta a Palazzo Montani Antaldi con la conferenza coordinata dal professor Riccardo Paolo Uguccioni da Anna Maria Ambrosini Massari, docente ordinaria all’università di Urbino, autrice di una pubblicazione su Costanza Monti, moglie di Giulio Perticari, protagonista nella Pesaro dei primi dell’800, oggi simbolo di emancipazione femminil. Di Costanza si è anche voluto celebrare la presenza nel volume “le vie delle donne 2 – nuove storie di grandi italiane” scritto dal giornalista Salvatore Giannella e Gaetano Gramaglia, riconosciuto nel 2023 come “uomo illuminato” dagli Stati generali delle donne. Il progetto concepito da Franco Signoretti è volto a preservare e a valorizzare l’eredità storica di Palazzo Perticari, offrendo un ambiente straordinario per esplorare l’arte, la cultura e la conoscenza, con l’obiettivo di ispirare le generazioni presenti e future. L’aspirazione è quella di diventare un autentico crocevia per studiosi d’arte di tutto il mondo. «Questo insieme non sento appartenga solo a me», ha esordito Signoretti «perché da subito ho avuto il desiderio di condividerlo con la comunità. Quando mi fermano per strada per complimentarsi di questo restauro io sono imbarazzato: non avrei mai immaginato che questa cosa fosse così coinvolgente per tutta la città e quindi veramente ho capito che è la direzione giusta. Nel futuro vedremo di divertirci tutti insieme».

Allestito il primo piano

Dopo l’inaugurazione del 2022 si è provveduto infatti ad allestire il primo piano (dedicato a Costanza Monti) con opere d’arte che in questo primo step fanno parte della collezione di Signoretti, ma in futuro potranno ospitare altre mostre: «un modo per contribuire alla fervente attività culturale di questa città - ha continuato Signoretti -, così come per la biblioteca d’arte (con 50mila volumi) che sta attirando la curiosità di diversi studiosi». Signoretti ha poi ringraziato coloro che lo hanno affiancato in questo percorso: da Anna Maria Ambrosini Massari, Maria Maddalena Paolini curatrice della Biblioteca d’arte che ha poi fatto eccezionalmente da guida all’interno di Palazzo Perticari Signoretti, con le sue raccolte d’arte, il suo patrimonio librario, i suoi scopi e progetti futuri, e Valneo Budai per il suo contributo nell’immenso lavoro di ricerca, selezione e raccolta di testi specialistici d’arte. La sorpresa è stata scoprire anche che in una delle sale affrescate, sarà possibile sposarsi: un matrimonio al mese e il primo “sì” sarà il 22 giugno. La visita guidata alle sale espositive del Palazzo ha poi illustrato come, nella cornice delle decorazioni pittoriche tra sette e ottocento, si snodano le collezioni artistiche di Pittura italiana tra ‘400 e ‘700 di Franco Signoretti, accompagnate dalle ceramiche delle più importanti manifatture italiane della seconda metà dell’800. Sono organizzate visite programmate fino al 28 settembre con ingresso gratuito. Prenotazioni https://palazzoperticari.it/categoria-eventi/eventi-in-programma/