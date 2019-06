Anziano morto annegato â€‹nel fiume: appello per ritrovare i suoi cani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Cordoglio e dolore a Colombarone per la tragica morte di Albano Del Monte, il pensionato di 78 anni morto nel pomeriggio di sabato mentre cercava di riportare a riva i suoi due cani finiti nel fiume Conca tra Misano e Cattolica. L’uomo, forse per lo sforzo fatto, è stato colto da malore ed è morto sotto gli occhi della moglie che lo stava accompagnando nella passeggiata lungo un sentiero naturalistico. E ora allo strazio per la morte si aggiunge l’appello per al ricerca dei due cani, due esemplari di pastore maremmano che da sabato stanno vagando comprensibilmente spaventati lungo la zona del Conca. Persone vicine ai familiari dell’uomo ieri hanno chiesto aiuto via social. Pare infatti che il comportamento dei due cani sia stato determinato da qualcosa che li avrebbe spaventati spingendoli nel fiume. Il pensionato ha tentato di riportarli in un luogo sicuro ma non ce l’ha fatta. La moglie ha iniziato a urlare richiamando l’attenzione dei passanti che a loro volto hanno provato a soccorrere l’uomo. Sul posto anche i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri e i vigili urbani: ma ogni tentativo di rianimare il 78enne si è rivelato inutile.