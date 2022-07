Cade nel pozzo, precipita per 10 metri e resta incastrato: ecco come è riuscito a salvarsi salvato

PESARO - È precipitato per 10 metri nel pozzo del suo appezzamento agricolo e si è salvato per miracolo. Adesso un pensionato di Mombaroccio è ricoverato all'ospedale San Salvatore di Pesaro in forte stato di choc e per le diverse ferite riportare, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire le cause della caduta all'interno del pozzo, mentre si sa che è stato un familiare ad allertare i soccorsi.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Bambina caduta nel pozzo mentre rincorreva un gattino

Cade nel pozzo e rischia di affogare

L'uomo infatti, ha iniziato a chiedere aiuto gridando disperatamente, attirando così l'attenzione della persona che era nelle vicinanze: grazie alla sua corporatura robusta il 78enne è rimasto incatrsato tra le pareti della cisterna, evitando così di cadere più in basso e annegare nell'acqua presente nella cisterna. Nonostante lo choc non si è perso d'animo e si è anche puntellato con le mani e con i piedi in maniera tale da non scivolare in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco.

Il recupero non è stato semplice

Per il recupero dell'uomo è stato necessario un intervento complesso portato a termine dal nucleo Saf, il soccorso speleo alpino e fluviale con delle particolare attrezzature. E l'intervento immediato è stato fondamentale perchè, più passavano i minuti, più l'anziano correva il rischio di affogare: quando è stato tirato fuori dal pozzo oltre a ferite varie e il forte stato di chock era anche in serie condizioni di ipotermia. Il pensionato stava ultimando dei lavori nel suo terreno agricolo, nella zona di Cairo, a Mombaroccio, quando avrebbe perso l’equilibrio, finendo nella cisterna.