Anziani derubati col trucco dell'abbraccio: presa coppia di truffatori seriali

PESARO - Il furto più subdolo, quello ai danni degli anziani. La tecnica è quella dell’abbraccio di una persona che si finge amica e magari per l’avvenenza riesce a circuire persone deboli. Ma questa volta i carabinieri della stazione di Borgo Santa Maria, con un’indagine minuziosa, sono riusciti a denunciare una coppia di rumeni.La truffa dell’abbraccio è ormai una costante, si contano almeno 20 denunce da settembre a questa parte in tutto il territorio pesarese e limitrofo. Il 12 dicembre un 74enne è stato avvicinato da una donna, una 33enne rumena B.A. senza fissa dimora. Lei le ha chiesto se poteva conoscere qualche anziano che avesse bisogno di una badante.Giusto il tempo di entrare in confidenza e salutarsi con un caloroso abbraccio. Un contatto fatale perché lei è riuscita a sfilare una collanina da 400 euro. Poi si è allontanata. Nel frattempo si è avvicinato un ragazzo di 29 anni, P.F. anche lui rumeno senza fissa dimora, che ha messo in guardia l’anziano. Una mossa per consentire alla giovane di guadagnare tempo. Poi è scappato e ha fatto salire la ragazza. Risultano nullafacenti e in particolare lei ha precedenti per reati dello stesso tipo a Firenze. Si muovono nel centro Italia, con qualche toccata e fuga a nord. Non essendoci flagranza di reato, i carabinieri li hanno denunciati alla procura della repubblica per furto aggravato. E raccomandano ai cittadini di diffidare da sconosciuti che si avvicinano con la scusa di essere badanti o assistenti medici.