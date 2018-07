L'anziana si sente male ma l'ambulanza deve arrivare da Pesaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO – Un’anziana residente in via Gramsci si sente male in casa, il 118 per i soccorsi deve fare intervenire un’autoambulanza con medico proveniente dall’ospedale di Pesaro. E’ successo ieri mattina poco dopo le 9 dove l’ambulanza a sirene spiegate è arrivata nella cittadina cesanense per soccorrere una donna di 84 anni che accusava mal di stomaco ed era caduta. La donna si è poi prontamente ripresa, si trattava forunatamente solo di un’indigestione. Ma non è la prima volta che devono essere i sanitari del pronto soccorso pesarese a sopraggiungere nella valle del Cesano. Un accavvallarsi di soccorsi da più parti dovuto secondo alcuni operatori del settore anche a carenze di organico e per il lungo tragitto da fare dalla val Cesano fino all’ospedale di Pesaro.