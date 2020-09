Pesaro, anziana rientra dalle vacanze e scopre che i ladri le hanno rubato tutta l'argenteria

PESARO - Brutta sorpresa per un'anziana che, tornata dalle vacanze, ha scoperto che in sua assenza i ladri le avevano messo a soqquadro la villa in cui abita rubandole tutta l'argenteria. La denuncia è stata fatta al rientro ma il colpo è accaduto giorni prima. E' successo in via Cardinal Massaia e sul posto per gli accertamenti è intervenuta la polizia. La proprietaria, una donna di 86 anni, era rientrata dalle vacanze quando ha trovato ll stanze della sua abitazione completamente sottosopra. In sua assenza i ladri sono entrati da una porta finestra della cucina che si affaccia sul retro della villa. Hanno buttato tutto all’aria ma non hanno trovato gioielli. Non se ne sono però andati a mani vuote e hanno trafugato del denaro trovato in casa e tutta l'argenteria di famiglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA