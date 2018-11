Anello rovente sul braccio della compagna di classe: il Tar conferma la bocciatura

di Luigi Benelli

PESARO - Scalda un anello con l’accendino in classe e poi lo posa sul braccio di una compagna. La scuola non ammette il ragazzo allo scrutinio finale e i genitori ricorrono al Tar che però lo rigetta per la gravità del gesto dello studente. E’ successo lo scorso giugno alla fine dell’anno scolastico in istituto superiore.In pratica il ragazzo, «durante la visione di un filmato in classe e dopo essersi arbitrariamente spostato dal primo banco in un posto in ultima fila» aveva arroventato un anello di metallo «con un accendino portato a scuola di nascosto, posandolo prima sul ginocchio di un compagno e poi, ripetendo il gesto, sul braccio di una compagna, provocandole un arrossamento».