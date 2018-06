Adddio ad Andrea Marinelli La città piange e i dipendenti scrivono: «Ti siamo grati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un ultimo abbraccio e un enorme striscione “Ciao Andrea”. Dai familiari, dipendenti, alti rappresentanti di Mondo Convenienza e tantissimi amici. Una città stretta attorno a Andrea Marinelli. Questa mattina i funerali in Duomo.La cattedrale non bastava a contenere tutti quelli che volevano dare l’estremo saluto ad Andrea. Sono arrivati in tantissimi con la maglia dell’azienda. Marinelli, titolare dell’omonimo marchio di cucine è morto a 46 anni nel sonno. Lascia la moglie Simona Biagini e il figlio di 9 anni. “La notizia dell’improvvisa morte di Andrea ha avuto una grande risonanza nella nostra città, non solo per la prematura scomparsa, ma perché la sua attività ha lasciato un segno profondo nella vita economica di questo territorio e anche fuori” ha detto il parroco nell’omelia. Poi la lettera dei dipendenti: “Andrea ha saputo in un contesto di crisi trovare il vento giusto che ha sospinto le sue capacità imprenditoriali. Ha costruito ciò che altri non hanno saputo fare. Ha donato a ciascuno di noi una nuova via d’uscita, ridando speranze alle nostre famiglie. Gli siamo grati”.