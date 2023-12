Fare dei propri sogni un mestiere non è da tutti, ma Andrea Giomaro ci è riuscito. La sua passione per i super eroi, per “mostri” e il fantasy lo ha fatto diventare uno dei più richiesti creatori di effetti speciali del cinema contemporaneo. È vero che il suo sogno si è realizzato, ma lo scotto da pagare è stato alto.

«Nei primi anni ‘80 - racconta Andrea Giomaro - il divorzio non era ancora un concetto totalmente sdoganato e non è stato facile vivere quello dei miei che si è protratto per molti interminabili anni. Nel frattempo, frequentavo la scuola dalle suore, a Fano, dove ho conosciuto uno dei molteplici volti del male. Ero figlio di divorziati, ero un po’ cicciottello e, in più, avevo passioni e gusti "strani" per quel periodo: mi piacevano i fumetti, l’uomo ragno e il fantasy. Amavo atmosfere e tematiche dark e tutte le opere di evasione e/o catarsi. Insomma vivevo in un mondo “a parte” non ancora omologato, ma a me più congeniale e per questo ero bullizzato dai miei coetanei, non solo a parole. Oggi è quasi un vanto essere un nerd, o appartenere ad una categoria, negli anni ’80 non c’era niente di cui essere orgogliosi. A ripensarci, tutto quello che facevo e per cui venivo deriso da ragazzo, oggi va di moda…».



Da ragazzino vittima di bullismo



Fin da piccolo amava il cinema: «Adoravo film come Ghostbuster e Ritorno al futuro, o Terminator che ha dato una svolta alla mia fantasia. Mentre i miei compagni giocavano a calcio, io facevo filmini in super 8, finché mia nonna mi regalò la telecamera. Film horror, con maschere di lattice, creando il sangue con il ketchup». A 13 anni l’incontro speciale: «Mia madre mi porta ad una mostra a San Marino: “Carlo Rambaldi e gli effetti speciali”, una folgorazione vedere Et, King Kong e Alien dal vivo. Mi colpiva il fatto che un italiano, cresciuto a Ferrara e figlio di uno che riparava biciclette, avesse potuto creare quelle cose. L’anno dopo costrinsi io mia madre a portarmi alla mostra che gli dedicò Ferrara, proprio il giorno dell’inaugurazione: dovevo conoscerlo».

E qualche anno dopo, Andrea si è iscritto all’Accademia di Rambaldi: «Iniziai a lavorare già prima di finire la scuola: era anche una bella responsabilità perché quell’accademia costava parecchio e non avrei potuto deludere nessuno della mia famiglia. Dovevo riuscire nell’intento e sfatare anche la lunga sfilza di laureati, nonni e genitori, che mi precedeva. Io ero lo “sbudella persone”, ma fare qualcosa senza laurearsi era diventato un punto di orgoglio per me».



Oggi sono cambiate molte cose, anche in questo mestiere: «Quando ero ragazzo non c’era internet, per avere dei materiali dovevo scrivere letterine negli Stati Uniti e attendere mesi. Costava tantissimo girare, oggi i giovani vanno a Londra e partecipano alla lavorazione di Harry Potter con esperti di altissimo livello, mentre io ho fatto 20 anni di gavetta e la mia passione deriva dal mio amore per il cinema». Difficile trovare il confine tra gioco e lavoro: «Costruire dinosauri e mostri piace a tutti i bambini, solo che poi passano ad un’altra fase della vita. Io potrei definirmi un bimbo un po’ lento: le ragazzine, il motorino, lo sport, non mi interessavano granché, diciamo che forse non ho mai smesso di giocare».

Avrebbe potuto anche fare il fumettista, suo è il disegno del manifesto del Carnevale di Fano 2024: «lo slogan “Fuori dalle righe e dagli spazi” mi ha fatto subito pensare a un personaggio che uscisse dalla pagina di un fumetto anni ’80». Oppure essere un musicista: «Mi piacevano il rap e il metal e così a 18/19 anni feci un album con due miei amici: ci inventammo il nome di “Opposta fazione”, che era anche uno stato d’animo, essere sempre fuori luogo». Ma “fuori luogo” Andrea non lo è mai stato, tanto che “Betania” il suo primo cortometraggio, girato con uno dei primi cellulari in grado di farlo, ha vinto premi in tutto il mondo ed è stato proiettato anche al Centre Pompidou di Parigi. La nota curiosa e divertente?

«Ho incontrato mia moglie a 17 anni in un parco di Fano: stavo girando, da solo, un film di zombie e lei passava di lì col cane, aveva 14 anni. Le chiesi di tenere uno degli zombie e lei accettò, senza fare una piega. La cosa finì lì. Solo qualche anno dopo che ci eravamo innamorati abbiamo realizzato di esserci incontrati quel giorno nel parco: io mi ricordavo di quanto era carina quella ragazza e lei si ricordava di una persona un po’ strana, ma simpatica».