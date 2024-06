Andrea Biancani, lei è il nuovo sindaco con percentuali da rock star. Emozionato?

«Sono orgoglioso di questo risultato e come prima cosa voglio ringraziare mia moglie Marzia perché in questi 2 mesi non ci sono mai stato. Uscivo alle otto di mattina e rientravo a mezzanotte. Ogni giorno una decina di chilometri a piedi per coinvolgere interi quartieri. Ho incontrato commercianti, artigiani, imprese, residenti ma davvero stupende sono state le parrucchiere. Non sono riuscito a incontrale tutte, così mi scrivevano in privato protestando per essere state escluse. Sono tornato da ognuna di loro».

Il Biancani d’ordinanza.

«La presenza, la disponibilità, l’esserci sono la mia cifra di politico e amministratore e quando giravo la città in questa campagna elettorale mi ha ripagato, riconoscendo il mio modo di fare. Ascoltare ma essere anche capace di dire no quando la richiesta è impossibile».

Il porta a porta, alla faccia dei social, è la modalità che meglio funziona.

«L’ho sempre creduto e ne ho avuto la riprova in questa occasione. Mi sono occupato dei problemi veri, sono stato in questi anni una figura di riferimento per la sanità, ribadendo il valore di quella pubblica. Ancora ricevo parole di gratitudine per il mio lavoro durante la pandemia. Chiuso in casa ho dato quotidianamente le informazioni necessarie e si rivolgevano a me centinaia di persone. Certo devo sottolineare anche il grande impegno dei volontari e la correttezza tra i candidati delle diverse liste a mio supporto. Soprattutto il programma che abbiamo condiviso, condizione non proprio scontata nelle coalizioni».

Rispettare l’accordo sul ruolo di Daniele Vimini non dovrebbe per lei essere difficile.

«Ho sempre detto che il risultato elettorale sarebbe stato un punto di riferimento nella scelta degli assessori. Daniele resterà l’assessore alla cultura e al turismo, non credo ci saranno problemi a riconfermarlo anche come vicesindaco, anche se ancora non ci ho pensato. Sarà con noi per un anno, poi quando arriverà il momento delle elezioni regionali sarà lui a decidere del suo futuro. Noi abbiamo bisogno di un candidato pesarese forte. Se sarà Daniele non lavoreremo per lui. Quanto alla squadra avrò cura di raggiungere anche il giusto equilibrio fra uomini e donne».

L’abbiamo vista pedalare anche una cargo bike. Messaggio ecosostenibile?

«Sì voglio dire alle famiglie di lasciate le auto a casa, una cargo bike trasporta due bambini e la spesa, se piove si copre, viaggia sulle piste ciclabili che sono ottimi percorsi».

Magari strade e piste di un po’ di manutenzione necessitano.

«Non solo, la manutenzione dei marciapiedi, dei quartieri, dei parchi pubblici è una delle priorità di cui ho sempre parlato. Ma chi ha narrato una città che non esiste, un Bronx di insicurezza e degrado, non è stato ripagato. Noi abbiamo dato agli elettori una visione della città futura che ha convinto cittadini che hanno aspettative alte alle quali vogliamo corrispondere, alzando l’asticella e migliorando»

Dunque per la giunta dovremmo aspettare ancora qualche giorno, ma per le prime azioni che vorrà promuovere?

«Le mie priorità a stretto giro sono innanzitutto riuscire a riorganizzare la macchina comunale, cose vere che servono per lavorare. Poi Pesaro Capitale della Cultura perché dobbiamo fare in modo che tutti funzioni al meglio, poi il tema delle grandi opere. Abbiamo la necessità di capire come portare a chiusura i cantieri già aperti per 150 milioni di fondi. Concluderli nei tempi stabiliti e non perdere questa grande occasione».

Biancani lei si conferma mister preferenze, ha superato anche lo storico 60,5% della prima elezione di Matteo Ricci.

«Ma voglio fare a Matteo Ricci i miei più sinceri complimenti. In Europa ha ottenuto davvero un risultato straordinario».