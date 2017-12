Ancora colpi dei ladri dell'imbrunire: spaccati i vetri anti sfondamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ancora razzie nelle abitazioni, sempre all’imbrunire. A essere prese di mira nel tardo pomeriggio di venerdì alcune case di Cattabrighe nella zona di via Sarno.I ladri sono riusciti a entrare nel tardo pomeriggio tra le 18 e le 19.30 approfittando del fatto che in quel momento nessuno fosse presente in casa. In un appartamento sono riusciti a entrare sfondando la vetrata di un terrazzo pur essendo antisfondamento. Razziati soldi e preziosi.