Ancora colpi in casa: coppia derubata mentre è fuori a cena

PESARO - Continua l’onda lunga dei furti perché in via Giovanni Santi, sempre in zona mare, al rientro a casa dopo aver trascorso la serata fuori, una famiglia si è ritrovata l’appartamento sotto sopra. I ladri sono entrati da una finestra al primo pianoPare fosse rimasta aperta. Tanto che i carabinieri raccomandano di prendere tutte le precauzioni del caso per evitare di facilitare il compito ai malviventi. I ladri hanno aperto armadi e cassetti e hanno trovato gioielli, catenine, anelli per un valore di circa 3000 euro. Sul caso indagano i carabinieri che sono anche intervenuti per un altro allarme legato a un furto in via Nicotera, una traversa di via Ciro Menotti.