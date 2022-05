Gestisce i fondi della madre per pagare la casa di riposo, ma fa sparire 40mila euro: denunciato per peculato e soldi sequestrati

PESARO - Era stato nominato amministratore di sostegno dell'anziana madre e doveva gestirne i conti anche per pagare la retta della casa di riposo: ma il figlio 54enne ha fatto sparire dai conti circa 4omila euro ed è stato denunciato per peculato dalla finanza di Pesaro, che ha anache sequestrato beni per una cifra equivalente.

APPROFONDIMENTI PESARO Le bollette da capogiro fanno scoprire la serra di marijuana nel...

Il Nucleo di Polizia Economico-finanziaria ha sottoposto a sequestro beni dell’importo di circa € 40.000, di un soggetto di cinquantaquattro anni di Pesaro, che si è reso responsabile di fatti di peculato commessi dopo essere stato nominato amministratore di sostegno della madre.

I finanzieri, sotto la costante direzione della Procura della Repubblica di Pesaro e dopo scrupolose indagini anche bancarie sui conti del soggetto, ricostruivano gli eventi e lo segnalavano all’Autorità Giudiziaria per il reato di peculato (in quanto il soggetto aveva compiuto il reato nell’esercizio della sua funzione di amministratore di sostegno).

Dalle indagini emergeva che l’uomo, avendo per ragione del proprio servizio la disponibilità del denaro della madre e, inoltre, della quota versata a favore della stessa da parte del Comune di Pesaro, a titolo di contributo al pagamento della retta mensile di una casa di riposo presso cui soggiornava la donna, si appropriava, nel periodo che va dal 2017 al 2019, della somma complessiva di circa 40.000 euro mediante plurime operazione di prelevamento contanti e trasferimento fondi non giustificate. La Procura della Repubblica ha quindi provveduto a formulare per l’uomo richiesta di rinvio a giudizio per l’ipotesi di peculato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA