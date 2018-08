Gli amici vedono il corpo immobile â€‹dalla finestra: uomo trovato morto in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Dramma nella giornata di Ferragosto in un’abitazione di via Nievo dove un’anziano di 72 anni è stato trovato morto in casa. A dare l’allarme alcuni conoscenti dell’uomo che dalla finestra al piano terra dell’abitazione ne hanno visto il corpo immobile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’ambulanza del 118 ma per l’anziano, che viveva solo, non c’è stato nulla da fare. Il decesso forse dovuto a un infarto. Disposta l’ispezione cadaverica.