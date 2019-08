Caccia agli ambulanti abusivi in spiaggia: multe, sequestri e Daspo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un altro daspo urbano per un venditore abusivo. Un allontanamento dai luoghi dove è stato pizzicato a commerciare per 48 ore. In caso di reiterazione il Questore potrebbe allontanarlo per sei mesi. Ma anche multa da 5000 euro. Continua senza sosta la lotta al commercio abusivo nelle spiagge pesaresi. Anche ieri gli agenti della Polizia Locale e della Guardia Costiera hanno battuto il litorale, soprattutto nella zona del Genica, un punto dove la spiaggia si allarga e gli abusivi stazionano vendendo merce. In alcuni momenti si creano dei veri capannelli, una sorta di mercatino.Ieri sono stati 7 i sequestri amministrativi effettuati nel corso di questa estate. Nessuno penale perché non sono stati trovati prodotti contraffatti, delle grandi griffe. Ben 418 gli articoli finiti nei depositi della polizia locale e destinati ad essere distrutti. Tra questi abiti, occhiali, orologi, collane e materiale per telefonia come cover. Sei venditori alla vista delle divise sono scappati, un fuggi fuggi in spiaggia per guadagnare le vie di fuga. Ma uno di loro è stato fermato dagli agenti. Si tratta di un pachistano che ha ricevuto una multa di 5000 in base alla legge regionale sul commercio ambulante.L’uomo era sprovvisto di licenza, completamente abusivo. La sua merce è stata sequestrata, ma non è tutto perché i poliziotti gli hanno contestato anche un allontanamento per 48 ore dai luoghi dove è stato trovato. In caso di recidiva rischia un daspo per un periodo più lungo e un’altra multa.